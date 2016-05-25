Порошенко подали прошение о помиловании российских ГРУшников

"Прошение о помиловании Евгения Ерофеева и Александра Александрова уже подано на подпись президенту Украины", - заявил адвокат Александрова Валентин Рыбин, не уточнив, от кого именно подано прошение, сообщает ТАСС.

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По его словам, такая же процедура проходит сейчас в России с Надеждой Савченко. "Это зеркальная процедура. К вечеру будет понятен исход обмена (Ерофеева и Александрова на Савченко)", - отметил Рыбин.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 мая, адвокат Ерофеева Оксана Соколовская заявляла, что просить о помиловании осужденных в Украине российских спецназовцев не будут.