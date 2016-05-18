Оккупанты пригрозили наказанием за прогул занятий в крымских школах 18 мая

В письмах, отправленных директорам школ, указано, что к 9.00 в среду, 18 мая, они должны по электронной почте отправить "данные о количестве и причинах отсутствия обучающихся", сообщает "15 минут".

"…в том числе отдельно по детям крымскотатарской национальности", - уточняется в документе.

Читайте такжеЗ'явилися відео обшуків у кримських татар, яким Поклонська "шиє" тероризм

Напомним, Меджлис крымскотатарского народа призвал 18 мая не выходить на работу и учебу, а почтить память погибших во время сталинской депортации. При этом российские оккупанты в Крыму повсеместно запретили проведение массовых траурных мероприятий в память жертв геноцида крымскотатарского народа, планировавшихся на 18 мая 2016 года региональными меджлисами организациями.

Читайте такжеПрокуратура АР Крим відкрила справу про геноцид кримських татар у 1944 році

При этом, российские оккупанты в Крыму предпринимают все усилия для того, чтобы заставить крымских татар участвовать лишь в формальных мероприятиях, проводимых оккупантами и коллаборантами.