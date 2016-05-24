В Одессе уже во второй раз задержали российского режиссера Чумаченко как "лидера донбасского ополчения" – Шендерович

Об этом Шендерович сообщил в Facebook.

Соответствующее обращение к украинцам Шендерович разместил в Facebook.

Писатель обратился к украинцам, нелестно высказываясь в адрес сотрудников спецслужб, которые «опять задержали в Одессе моего друга, режиссера Михаила Чумаченко».

«Опять - потому что его уже задерживали как лидера донбасского ополчения! И уже выясняли, что это другой Михаил Чумаченко! И вот опять задержали - и хотя потом отпустили, но уже на двух украинских ресурсах появилась его паспортная фотография как лидера донбасского ополчения», - написал Шендерович.

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Он с иронией отмечает, что теперь любой человек, прочитавший о задержании и увидевший фотографию режиссера Чумаченко, может «при случайной встрече, с чистой душой отоварить профессора ГИТИСа (РАТИ) по лысому черепу в целях укрепления украинского патриотизма».

Шендерович просит при встрече не бить профессора Чумаченко.

«Сходите сначала на его спектакли. Ну, вот хоть на мою «Одессу у океана» в Русском театре, в Одессе же - или на «Танцы на празднике урожая» на курсе Хейфеца, в РАТИ...

А уж если не понравятся спектакли, тогда мочите этого москаля смело», - написал Шендерович.

В понедельник некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источники в СБУ, что международном аэропорту Одессы 23 мая задержан лидера так называемого «народного ополчения Донбасса» Михаила Чумаченко, который якобы будет конвоирован для допроса в Киев. СМИ написали, что Чумаченко в 2014-м году одним из первых поддержал сепаратистское движение на Донбассе - тогда он претендовал на звание «народного губернатора» Донецкой области и был задержан сотрудниками СБУ.

Чумаченко обвиняли в подготовке к государственному перевороту и покушении на территориальную целостность Украины.

«При каких обстоятельствах ему в последствии удалось оказаться на свободе, в данный момент неизвестно. С 2014-го года на Михаила Чумаченко открыты уголовные производства по двум статьям за сепаратизм. Сегодняшнее задержание прошло в рамках этого дела», - написало одно из одесских СМИ.

При этом на сайте этого средства массовой информации выложена фотография открытого паспорта российского режиссера Чумаченко.

Справка УНИАН. Российский режиссер Михаил Чумаченко родился 15 апреля 1960 года. С июня 2014г и по настоящее время - художественный руководитель театра «Колесо» им. Дроздова. Автор более 30 режиссерских работ. В настоящее время профессор РАТИ (ГИТИС). Действующий вице-президент Российского отделения Ассоциации любительских театров и театров-студий при ЮНЕСКО. Преподаватель «Высшей школы сценических искусств» («Театральная школа Константина Райкина»).