СБУ заманила в засаду диверсионную группу боевиков, использовав макет Javelin

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Оккупанты заходили в тыл украинских позиций, обстреливая или пытаясь взять в плен военнослужащих. Противника заманили в засаду, использовав макет противотанкового комплекса Javelin. Одного боевика уничтожили, еще трое получили ранения", - сказал Лысенко.

Также спикер сообщил, что контрразведка СБУ совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций разоблачила резидентуру ФСБ России, которая вела разведывательно-подрывную деятельность в северных районах Луганской области. По его словам, в состав группировки входило трое человек: один из руководителей районного отдела ГСЧС, местный контрабандист и бывший заместитель районного отделения запрещенной коммунистической партии, который скрывается в России.

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"Злоумышленники выполняли задачи российских спецслужб, в частности, информировали врага о перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, расположение и работу блокпостов и организации охраны государственной границы", - рассказал Лысенко.

Двое боевиков воспользовались программой СБУ "тебя ждут дома". Один из них - житель Лисичанска, который убежал от сообщников из бандформирования "Призрак№ за жестокое обращение.

Как сообщал УНИАН, вчера на Донбассе российские наемники 20 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военнослужащих. В результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, 6 получили ранения во время обстрелов на Донецком направлении.