Владельцы "Ялта фильм" предложили россиянам купить половину киностудии

Владельцы ОАО "Ялта фильм" начали переговоры о продаже 50 процентов киностудии российским кинопроизводителям, пишет газета "Коммерсант".

Инвестиции ОАО "Ялта фильм" необходимы для строительства киностудийного комплекса в Севастополе. Сделка по покупке земельного участка в городе была закрыта в 2007 году. На строительство студии необходимо минимум 20 миллионов долларов, из которых украинская сторона готова вложить в комплекс половину.

Ранее представители "Ялта фильм" обращались с предложением продажи пакета к российской кинокомпании РВС, половина которой принадлежит АФК "Система".

ОАО "Ялта фильм", созданное в 2003 году, - одна из основных производственных площадок, используемых российскими кинокомпаниями для съемок на Черном море. Около 15-20 процентов всех российских фильмов снимается в Крыму. В 2007 году ОАО участвовало в 21 российском кинопроекте.