На Кировоградщине суд арестовал мэра Гайворона: попался на взятке в $2 тысячи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, одновременно суд определил возможность внесения залога в размере 413 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, военной прокуратурой Южного региона Украины совместно с Управлением защиты экономики в г. Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины высокопоставленное должностное лицо было задержано во время получения 2 тыс. долл. неправомерной выгоды.

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Городской голова Гайворона за содействие в выделении земельного участка требовал от представителя предприятия 5 тыс. долл. Во время получения части этой суммы он и был задержан. Незаконно полученные денежные средства изъяты следователями прокуратуры.

Задержанному вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.