Российские журналисты обманом попали в дом к родителям Джамалы в оккупированном Крыму

Об этом рассказала сама певица на брифинге перед концертом во Львове, передает Лига.Новости.

Певица рассказала, что в дом к ее родителям пришла пара и сказала, что они от родственников. "Мама постелила им, дала еду, а они записывали их разговор, и это оказалась Комсомольская правда России, которая сказала, что "мы побывали в гостях у родственников Джамалы", - рассказала певица.

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"И когда уже утром мама узнала, что они никакие наши не знакомые, и они не от наших родственников, было просто отвратительно, когда так низко падает журналист. Мне за них (родителей - Ред.) немного сейчас тревожно, чтобы люди их не обманывали", - поделилась Джамала.

Накануне певица сказала, что ее родители в оккупированном Крыму отказываются общаться с российскими пропагандистами.

Как сообщал УНИАН, Джамала победила на "Евровидении-2016" с песней "1944". Порошенко присвоил певице почетное звание народной артистки Украины.