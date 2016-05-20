В Одессе 23 мая начнут ремонт Потемкинской лестницы, фуникулер на лето закроют

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель мэра Одессы Вячеслав Шандрык.

По его словам, 23 мая начнутся ремонтно-реставрационные работы лестницы, которая является памятником архитектуры национального значения.

Согласно проекту, планируется устройство гидроизоляции конструкции покрытия Потемкинской лестницы, восстановление сквозной проходимости туннелей, усиление и восстановление монолитности поврежденных трещинами арок и сводов, а также усиление верхних стенок Приморского бульвара.

Сроки выполнения работ по договору: май 2016 года - май 2017 года.

Как отметил Шандрык, общая сметная стоимость объекта составляет более 15 млн грн. «В 2016 году предполагается освоить 8 млн, которые в полном объеме выделены из бюджета Одессы», - сказал вице-мэр.

В связи с выполнением указанных работ с 20 мая по 28 августа будет прекращена эксплуатация фуникулера, курсирующего вдоль лестницы.

Как отметил Шандрык, непосредственно лестницу будут перекрывать частично – в конкретном месте проведения работ. (Лестницу разделят на 4 части, которые будут перекрывать поочередно). Во время массовых мероприятий, проводимых на Потемкинской лестнице (кинопоказы, концерты в рамках Одесского международного кинофестиваля и празднований Дня города) ремонт приостановят.

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Управление капстроительства провело тендер и заключило договор на выполнение работ с ООО НПЦ «Экострой».

По словам директора «Экостроя» Владимира Суханова, лестница построена из известняка-ракушечника, который со временем, под воздействием окружающей среды меняет свой химический состав. По данным Суханова, лестница, возведенная на Приморском бульваре в ХІХ веке, последний раз капитально ремонтировалась в 1933 году – тогда сделали гранитную облицовку. Он отметил, что в ходе начинающихся работ со стороны фуникулера сделают приямок, что расчистить проходы и обеспечить вентиляцию камня. Планируется демонтаж ступеней – после снятия гранитных плит элементы конструкции пропитают растворами для укрепления известняковой составляющей, укрепят арочные своды, установят новые светильники и т. д.

Акцентируется, что лестница сохранит прежний внешний вид.

Справка УНИАН. Потемкинская лестница построена в 1837-1842 годах по проекту архитектора Ф. Боффо. По его замыслу, она - «парадный вход» из морского порта в город. В разное время называлась Портовой, Гигантской, Ришельевской, Воронцовской, лестницей Николаевского бульвара, лестницей бульвара Фельдмана, Приморской, Бульварной.

Знаменитый режиссер Сергей Эйзенштейн снял в 1925 году фильм «Броненосец «Потемкин», который повествует о событиях 1905 года: восстании матросов броненосца «Князь Потемкин Таврический» и последующих событиях в порту (один из наиболее известных эпизодов - расстрел мирных граждан, включая женщин и детей, на ступеньках лестницы). Отсюда название лестницы – Потемкинская.

Она состоит из 192 ступеней, 10 пролетов, длиной – 142 и высотой 24 метра. Лестница имеет особенность: парапеты, расположенные по обе стороны лестницы, кажутся параллельными, однако основание лестницы имеет ширину 21 метр, а вершина - 12,5 метра.