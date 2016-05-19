"Удар до потери памяти": боец "Восточного корпуса" назвал рефлексом нападение 9 мая на полицейского в Харькове

Соответствующее решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений, передает "Городской дозор".

Во время заседания боец «Восточного корпуса» признал свою вину, но добавил, что «это было рефлексом, поскольку он увидел, что вокруг был крик, шум, многие с оружием и только после просмотра видео указанных событий в интернете, он узнал в мужчине, который наносит удар работнику полиции, себя».

Согласно решению суда, подозреваемый обязан круглосуточно находится под домашним арестом с применением электронного браслета до 10 июля.

Следить за выполнением решения суда должны будут полицейские.

Напомним, что по данным пресс-службы патрульной полиции, 9 мая около 16.30 на улице Ярослава Мудрого капитан полиции остановил автомобиль Volkswagen, который проходил по ориентировке, и заметил в салоне оружие.

Пока правоохранители выясняли у водителя, откуда в автомобиле взялось оружие, на место событий прибыла группа лиц спортивного телосложения, часть из которых была в балаклавах и камуфляжной одежде. Как позднее выяснили правоохранители – данных лиц вызвали в качестве подмоги подозреваемые, находившиеся в автомобиле.

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Стороны начали выяснять отношения, но прибывшие на место молодчики спровоцировали драку, во время которой один из патрульных получил удар тупым предметом по голове и был госпитализирован в «неотложку». Врачи диагностировали у него ушибленно-рваную рану затылочной области.

В пресс-службе облуправления Нацполиции сообщили, что их сотрудники задержали по подозрению в совершении уголовного преступления 4-х человек, среди которых и водитель автомобиля. Открыты уголовные производства по ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее в сети появилось видео потасовки в центре Харькова, во время которой пострадал патрульный полицейский. По сообщениям местных СМИ, его ранили кастетом или другим тупым предметом. Позже стало известно, что у пострадавшего частичная амнезия.