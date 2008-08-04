В КРУ говорят, что ни одна "стихийная" гривня не попадет в руки мошенников

В Главном контрольно-ревизионном управлении Украины и региональных отделениях начали работать "телефоны доверия", по которым граждане могут сообщать о фактах злоупотреблений со средствами, направленными на ликвидацию последствий стихии и помощь пострадавшим.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГлавКРУ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заверила, что все деньги будут направлены пострадавшим в адресно-наличной форме. Поэтому органы государственной контрольно-ревизионной службы на местах обязаны отслеживать перемещение финансовых потоков и контролировать использование местными органами исполнительной власти средств. Председатель ГлавКРУ Николай СИВУЛСКИЙ заверил, что ни одна гривня не попадет в руки мошенников.

Для предотвращения любых финансовых нарушений со средствами, направленными на ликвидацию последствий общенациональной трагедии, Главное контрольно-ревизионное управление Украины просит всех граждан сообщать о фактах любых злоупотреблений с государственными средствами по "телефонам доверия".

"Телефон доверия" ГлавКРУ Украины: (044) 425-38-18 и (044) 425-37-71 в течение рабочего дня (с 9.00 до 18.00)

"Телефоны доверия" Контрольно-ревизионных управлений в областях: АР Крым 8-0652 - 249 – 313; Винницкая область - 8 - 0432 - 35 - 44 – 85; Волынская - 8 - 03322 -24 - 56 –21; Днепропетровская - 8 - 0562 - 32 - 21- 59; Донецкая - 8 - 062 - 334 - 13 – 19; Житомирская - 8 -0412 -47 -36 – 78; Закарпатская - 8 - 0312 - 61 - 39 – 33; Запорожская - 8 - 0612 - 39 - 60 – 04; Ивано-Франковская - 8 - 0342 - 55 - 21 – 26; Киевская - 8 - 044 – 285 – 51 – 99; Кировоградская - 8 - 0522 - 24 - 75 – 69; Луганская - 8 - 0642 - 58 - 69 –54; Львовская - 8 - 0322 – 72 – 28 – 89; Николаевская - 8 -0512 - 35 -34 – 43; Одесская - 8 - 0487 - 25 -14 – 59; Полтавская - 8 - 05322 - 27 - 36 – 00; Ривненская - 8 - 0362 - 26 - 44 – 18; Сумская - 8 - 0542 - 68 - 70 –32; Тернопольская - 8 - 0352 - 23 - 59 – 66; Харьковская - 8 - 057 - 70 5- 11 – 08; Херсонская - 8 - 0552 - 26 - 36 –28; Хмельницкая - 8 - 0382 - 76 - 52 – 72; Черкасская - 8 - 0472 -63-07-21; Черновицкая - 8 - 0372 - 55 - 33 – 87; 8 – 0372 – 52 – 01 – 92; 8 - 0372 - 55 - 38 – 04; Черниговская - 8 -0462- 24 -12 – 74; г. Киев - 8 -044 - 484 - 69 – 45; г. Севастополь - 8 - 0692 - 54 - 59 – 54.