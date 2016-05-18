В Харькове суд арестовал мать, прыгнувшую с двумя детьми под поезд метро: женщине грозит пожизненное заключение

16:34, 18 мая 2016
Общество
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34-летняя женщина, подозреваемая в покушении на убийство двоих детей, по решению суда находится в следственном изоляторе. 

харьков метро 23 августа / metro.kharkov.ua

Суд избрал меру пресечения для подозреваемой в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, сообщила сегодня пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает Mediaport.

По ее словам, женщина находится в СИЗО. 

«Кроме того, продолжается амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. Ее результаты мы ждём уже на следующей неделе», - уточнила Дубовик.

По информации прокуратуры, условия проживания детей не вызывают вопросов у работников соцслужб и правоохранителей. Семья - благополучная, у отца - постоянная работа, дети ходят на занятия и кружки.

Сейчас дети находятся с отцом. 

В прокуратуре не исключают, что будут требовать лишения родительских прав матери. 

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Напомним, 11 мая 34-летняя женщина прыгнула под поезд с двумя детьми на станции «23 августа». Машинист Дмитрий Воротников применил экстренное торможение и бросился на помощь. Все трое остались живы, женщина и дети попали в пространство между рельсами и дном одного из вагонов поезда. 17 мая на внеочередной сессии машиниста наградили Почётной грамотой Харьковского горсовета - «за высокий профессионализм, ответственность и оперативность, проявленную при исполнении служебных обязанностей, за умелые действия в нестандартной ситуации по спасению человеческих жизней».

По статье «Покушение на убийство» женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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