В Харькове прыжок женщины с 2 детьми под поезд метро расследуют как покушение на убийство

Как сообщает прокуратура Харьковской области, сегодня, 11 мая, 34-летняя мать прыгнула вместе со своими малолетними дочерьми под поезд метро.

Девчонки (2006 и 2010 г.н.) получили незначительные повреждения в виде ушибов. Дети находятся в шоковом состоянии. Сейчас с ними работают психологи.

Мать доставлена в больницу, также с незначительными повреждениями.

По предварительной информации, которая будет проверяться следователями, женщина находится на учете в одной из психиатрических больниц города.

По первоначальным показаниям свидетелей, женщина прыгнула под поезд вместе с детьми намеренно.

Если эта информация подтвердится, кроме уголовной ответственности, прокуратура через суд будет добиваться лишения матери родительских прав.

Отметим, что инцидент произошел на станции "23 Августа". Дежурный персонал станции и полицейские вытащили мать с детьми из-под второго вагона поезда.