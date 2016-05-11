В Харькове прыжок женщины с 2 детьми под поезд метро расследуют как покушение на убийство
Харьковская местная прокуратура №1 взяла на контроль расследование по факту покушения на умышленное убийство (ст.15 ч.2, ст. 115 УК Украины) в местном метрополитене.
Как сообщает прокуратура Харьковской области, сегодня, 11 мая, 34-летняя мать прыгнула вместе со своими малолетними дочерьми под поезд метро.
Девчонки (2006 и 2010 г.н.) получили незначительные повреждения в виде ушибов. Дети находятся в шоковом состоянии. Сейчас с ними работают психологи.
Мать доставлена в больницу, также с незначительными повреждениями.
По предварительной информации, которая будет проверяться следователями, женщина находится на учете в одной из психиатрических больниц города.
По первоначальным показаниям свидетелей, женщина прыгнула под поезд вместе с детьми намеренно.
Если эта информация подтвердится, кроме уголовной ответственности, прокуратура через суд будет добиваться лишения матери родительских прав.
Отметим, что инцидент произошел на станции "23 Августа". Дежурный персонал станции и полицейские вытащили мать с детьми из-под второго вагона поезда.