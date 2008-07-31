В августе начнет курсировать новый скоростной поезд Киев-Одесса-Киев

Юго-западная железная дорога с 6 августа назначает новый скоростной поезд №155/156 «Киев-Одеса-Киев». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В сообщении отмечается, что отбывать поезд из Киева в Одессу будет каждую среду, пятницу и воскресенье в 15:50. В Одессу поезд прибывает в 23:35. Отправление из Одессы в четверг, субботу и понедельник в 6:53, прибытие в Киев в 14:06. Стоимость проезда в вагонах 2-го класса - 84 грн. 27 коп.

В дороге из Киева в Одессу пассажиры проведут 7 часов 45 минут.

Поезд состоит из шести отремонтированных вагонов. Их переоборудовали из вагонов-ресторанов, срок эксплуатации которых уже подходил к концу. Переоборудуемые вагоны имеют по 59 удобных кресел, новый интерьер, электронное оборудование, установлены кондиционеры, плазменные телевизоры, вакуумные туалеты.

Ремонтные работы выполнялись в вагонном депо г. Бахмач, которое имеет достаточно большой опыт таких работ. С 2000 года здесь было отремонтировано 187 вагонов, благодаря чему продлен срок их эксплуатации.

В ремонт данных вагонов Юго-западная железная дорога вложила по 950 тыс. грн. на один вагон.