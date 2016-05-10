Суд по делу "бриллиантовых прокуроров" начал допрос свидетелей
Голосеевский районный суд Киева начал стадию допроса свидетелей со стороны обвинения по делу об обвинении во взяточничестве бывшего заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Владимира Шапакина и экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель коллегии судей Дмитрий Волгарь.
"У нас начинается допрос свидетелей на судебном заседании", - сказал он.
Сейчас начался допрос народного депутата Вячеслава Константиновского.
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Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.
При этом во время обыска у Корнийца были изъяты копии личных документов уже экс-генпрокурора Виктора Шокина, среди которых паспорта и документы на недвижимость.
Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.
Кроме того, был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.
4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.