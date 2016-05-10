Суд по делу "бриллиантовых прокуроров" начал допрос свидетелей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель коллегии судей Дмитрий Волгарь.

"У нас начинается допрос свидетелей на судебном заседании", - сказал он.

Сейчас начался допрос народного депутата Вячеслава Константиновского.

Читайте такжеСакварелидзе считает, что ГПУ похоронит дело "бриллиантовых прокуроров"

Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

При этом во время обыска у Корнийца были изъяты копии личных документов уже экс-генпрокурора Виктора Шокина, среди которых паспорта и документы на недвижимость.

Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Кроме того, был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.