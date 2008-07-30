Шандра: государство не может брать на себя возмещение такого ущерба

Правительство не планирует вводить обязательное страхование имущества на случай природной стихии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Нам действительно нужно выходить на развитие цивилизованного рынка страхования, чтобы были нормальные страховые процедуры. Государство не может брать на себя возмещение такого ущерба», - сказал В.ШАНДРА.

Министр считает, что необходимо активизировать добровольное страхование имущества на случай чрезвычайных ситуаций. «Мы не готовы сейчас говорить, что такое страхование должно осуществляться в обязательном порядке, но нужно принимать какие-то меры, чтобы страхование от стихии осуществлялось», - добавил В.ШАНДРА.