Владелец отеля в Переяславе отрицает нападение на семью замминистра экономики

Об этом он сказал в комментарии телеканалу 112 Украина.

Также Авдалян утверждает, что Клименко ему угрожала.

"Она вышла из машины, начала кричать, что "я здесь заместитель министра экономики", "я вас всех посажу", "у вас тут все незаконно, и земля незаконная", и начала провоцировать драку. Ее никто пальцем не трогал", - заявил мужчина.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 6 мая, в Переяслав-Хмельницком (Киевская область) напали на семью заместителя министра экономического развития и торговли Украины Юлии Клименко.

Заместитель министра пишет, что после визита в заповедник в Переяслав-Хмельницком, ее семья решила осмотреть центр города, однако заблудилась. Чтобы развернуться, они заехали на парковку одного из местных отелей "Артак". Именно там и произошло нападение. Поскольку они не успели быстро развернуться, владелец гостиницы "начал громко сигналить и через 15 секунд взбешенный вылетел из своей машины и начал толкать и бить через открытое окно машины старшего сына, выкрикивая нецензурную брань и угрозы", - написала замминистра.

Клименко отмечает, что в тот момент, когда они заехали на парковку, туда подъехал Nissan, внутри которого, как оказалось впоследствии, был владелец отеля. Когда заместитель министра, ее сын и муж вышли из машины, к ним подбежал пассажир Nissan и подключился к избиению семьи.