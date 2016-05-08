С Украиной связаны решающие и самые ожесточенные баталии на советско-германском фронте – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время акции «Первая минута мира» в День памяти и примирения сегодня в музее истории Украины во Второй мировой войне сегодня в Киеве.

«С Украиной связаны решающие и самые ожесточенные баталии на советско-германском фронте. Тогда на нашей территории было проведено 29 из семидесяти шести стратегических операций », - заявил он.

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По словам президента, украинцы воевали в Красной армии, в советских партизанских соединениях, в рядах сопротивления европейских стран, в составе канадской, американской, австралийской, британской и других армий.

«В позапрошлом году мы, наконец, на законодательном уровне отдали должный почет и официально признали роль Украинской повстанческой армии», - добавил Порошенко.

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«А еще десятки миллионов в тылу. Вот все это пусть запомнят те, кто хочет уменьшить роль Украины в антигитлеровской коалиции и в освобождении от коричневой чумы всей Европы. Это была, есть и будет наша победа », - заявил Порошенко.