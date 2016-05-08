Нападение на семью замминистра экономики: полиция открыла уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на семью заместителя министра экономического развития и торговли Украины Юлии Клименко.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области, в городе Переяслав-Хмельницкий на парковочной площадке возле гостиницы «Артак» произошел конфликт между семьей чиновника и двумя местными предпринимателями.

По словам потерпевшей, она с мужем и двумя детьми приехали в Переяслав-Хмельницкий на экскурсию. В городе они заблудились и решили развернуть машину в другом направлении возле одного из отелей.

В это время подъехала другая иномарка, из которой вышел водитель, его пассажир и набросились на них. С нецензурной бранью, угрозами и кулаками через незакрытое окно набросились на детей, а потом, когда вышли родители на защиту, избили и их.

Следственным отделом Переяслав-Хмельницкого отдела полиции открыто уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Стороны конфликта установлены. Продолжается досудебное расследование.

Вместе с тем Клименко на своей странице в Facebook описала нападение на нее и ее семью владельца отеля и пассажира его авто.

Она отметила, что инцидент произошел позавчера, когда она с мужем решили показать детям достопримечательности Киевской области и посетили Национальный заповедник «Переяслав», а после заехали осмотреть центр города Переяслав и поесть.

Среди прочего, Клименко заявила, что ее 18-летнего сына били головой о бетонный бордюр.

По мнению заместителя министра, ее, мужа и детей избили, поскольку они мешали владельцу отеля заехать на парковочную площадку, которая, как предположила Клименко, «находится в пределах красных линий и принадлежит городу, следовательно, не является частной, а является совместной территорией переяславской общины».

Она также отметила, что вместе с семьей 5 часов провела в районном отделе полиции для дачи показаний и поблагодарила местных следователей за их терпение и работу.