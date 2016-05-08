На Киевщине избили замминистра экономики и ее семью

В пятницу, 6 мая, в Переяслав-Хмельницком (Киевская область), напали на семью заместителя министра экономического развития и торговли Украины Юлии Клименко.

Об этом инциденте рассказала сама Клименко на своей странице в Facebook.

Замминистра пишет, что после визита в заповедник в Переяслав-Хмельницком, ее семья решила осмотреть центр города, однако заблудилась. Чтобы развернуться, они заехали на парковку одного из местных отелей "Артак". Именно там и произошло нападение.

Клименко отмечает, что в тот момент, когда они заехали на парковку, туда подъехал Nissan, внутри которого, как оказалось впоследствии, был владелец отеля.

"Поскольку мы замешкались и не успели быстро развернуться, "джентльмен" начал громко сигналить и через 15 секунд взбешенный вылетел из своей машины и начал толкать и бить через открытое окно машины старшего сына, выкрикивая нецензурную лексику и угрозы", - написала она.

Когда заместитель министра, ее сын и муж вышли из машины, к ним подбежал пассажир Nissan и подключился к избиению семьи.

Клименко рассказала о последствиях побоев: "моя сине-фиолетово-зеленая правая рука с гематомами, разорванная одежда, поврежденный нос мужа, многочисленные ссадины, шишки и гематомами на голове сына, которого били головой о бетонный бордюр, ушиб плеча, многочисленные синяки, царапины и ссадины по всему телу, а также психологическая травма младших детей, которые все это наблюдали».

После инцидента семья Клименко провела 5 часов в районном отделении полиции, где она вместе с мужем и тремя детьми давала показания и снимала побои. По факту происшествия открыли уголовное производство.