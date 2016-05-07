В Украине два населенных пункта решили обжаловать в судах свое переименование
В Украине только 2 населенных пункта, которые были переименованы Верховной Радой в рамках декоммунизации, обратились в суд по обжалованию изменения названия.
Об этом в эфире "Громадського ТВ" сказал в субботу юрист Института национальной памяти Сергей Рябенко.
"Мы отслеживаем ситуацию почти по всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и территорий Донбасса, находящихся под оккупацией пророссийских террористов, и нет каких-то таких массовых исков в суд", - отметил он.
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"Сейчас только 2 населенных пункта, которые были переименованы ВР, проанонсировали, что они обратились в суд по оспариванию соответствующих постановлений Верховной Рады, но насколько мы знакомились с материалами дела, то перспектив больших в этих исков нет", - утверждает Рябенко.
Отметим, что всего в Украине в рамках закона о декоммунизации уже изменены названия 327 населенных пунктов.