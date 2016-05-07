Обвиняемый в государственной измене "азовец" Краснов находится в критическом состоянии - адвокат

Об этом Крым.Реалии сообщила адвокат Станислава Краснова Любовь Скрыжалевская.

«Состояние критическое, опасное. Три дня выходных, и неизвестно, что дальше будет с ним, ничего невозможно сделать. Объясняла следователю, что человек в опасности, но тот ответил, что его это не интересует», – сказала Скрыжалевская.

По словам адвоката, активист продолжает голодовку, к нему вызывали скорую помощь от СБУ, вводили глюкозу, но «состояние чуть улучшилось, давление ниже нормы, слабое сердцебиение».

Скрыжалевская утверждает, что просила Краснова прекратить голодовку и требовала вызвать «обычную» скорую помощь. По словам адвоката Краснова «собираются поместить на психиатрическую экспертизу».

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Информацию о плохом состоянии Краснова подтвердила и его девушка Оксана Шелест.

Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области.

В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранил оружие и взрывчатку. Также в СБУ заявили, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине. Органы следствия обвиняют его в государственной измене, незаконном хранении оружия, подготовке терактов.

26 апреля суд продлил арест Краснова до 24 июня.