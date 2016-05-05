Суд перенес заседание по делу экс-депутатов Ефремова, Стояна и Гордиенко

Об этом сообщает "112 Украина".

"Следующее судебное заседание должно состояться в 10:00 10 июня. Его перенесли из-за того, что двое обвиняемых - Стоян и Гордиенко - не смогли явиться в зал суда. Как сообщили их защитники, оба они сейчас в больнице. Адвокат Александр Готин сказал, что его подзащитный недавно перенес инсульт, и поэтому он не может пока присутствовать на судебном заседании, и добавил его заявление о том, чтобы заседание перенесли", - отметил он.

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В то же время экс-нардеп Александр Ефремов заявил, что суд с юридической точки зрения не может рассматривать это дело.

"Они делают все возможное, чтобы это дело переправить в суд. Как мне видится, с юридической точки зрения, суд не может даже принять его к рассмотрению, потому что на сегодняшний день этих статей в законодательстве уже нет. Поэтому логично было бы, что бы все-таки прокурор взял на себя ответственность и сказал, что нет состава преступления, и давайте мы прекратим эту комедию. Но политическая ситуация диктует ему обратное, она имеет в виду те действия, которые сегодня происходят", - сказал он.

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При этом Ефремов отметил, что сейчас уже не знает, сколько дел в отношении него рассматривается. "Я не знаю, сколько дел в отношении меня рассматривается, по крайней мере, я бывал на допросах по шести делам на сегодняшний день. Из них, одно дело закрыто, и мы имеем материалы, второе дело тоже закрыто, якобы, но материалов по этому вопросу мы не имеем", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 31 марта начальник Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что уголовное производство в отношении Ефремова относительно разжигания межнациональной розни закрыто, поскольку судебная экспертиза не увидела в его высказываниях призывов к разжиганию вражды.

В отношении Ефремова открыто еще два производства: по факту фальсификации результатов голосования в Верховной Раде за "диктаторские законы" 16 января 2014 года и за злоупотребление властью или служебным положением при закупке государственным предприятием "Луганскуголь" предоставление услуг по монтажу шахтного оборудования и низковольтной аппаратуры.

Как заявил 18 февраля Горбатюк, в Генпрокуратуре считают, что суд намеренно затягивает рассмотрение дела Ефремова, который обвиняется в фальсификации голосования за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

26 февраля Печерский райсуд Киева отказался принимать к рассмотрению уголовное производство в отношении "дикторских законов" и решил передать дело для определения подсудности в апелляционный суд.