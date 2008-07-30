В Крыму празднуют 650-летие армянского монастыря Сурб-Хач

Праздник по случаю 650-летия церкви Сурб-Ншан армянского монастыря Сурб-Хач (в переводе - "Святой крест") прошел 29 июля в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, на праздник, который состоялся на территории монастырского комплекса, неподалеку от города Старый Крым, собралось более тысячи армян.

Среди гостей - Президент Армении Серж САРГСЯН, Католикос всех армян ГАРЕГИН II, экс-спикер Украины, народный депутат Владимир ЛИТВИН, руководство Крыма и др.

Реставрация монастыря началась еще в 1990-х годах. Архитектор-реставратор Меружан ПЕТРОСЯН сообщил, что доволен реставрационными работами, проводимыми до 2001 года.

В 2007-2008 годах в монастыре был восстановлен купол церкви Сурб-Ншан и трапезная, кровля над ней и братским корпусом, в некоторых местах укреплены несущие стены, построена асфальтированная дорога к монастырю и т.д. Непосредственно на реставрацию монастыря было потрачено более 2 млн. грн., в целом на работы - порядка 8 млн. грн. (из них 1,5 млн. – средства спонсоров), говорят представители Крымского армянского общества.

М.ПЕТРОСЯН отмечает, что не очень доволен работами, проводимыми в последнее время. Архитектор-реставратор говорит, что эти работы «больше похожи на консервацию» для дальнейшего проведения реставрационных работ. «650 лет (отмечает монастырь – УНИАН), приезжают чиновники, поэтому немножко была спешка в работах», - сказал М.ПЕТРОСЯН.

Для дальнейшей реставрации нужно еще около 6 млн. грн., говорят армяне.

М.ПЕТРОСЯН сообщил, что одна из келий находится в аварийном состоянии, еще нужно восстановить систему дренажа и т.д. «Храм будет жить, если мы будем восстанавливать старую дренажную систему», - сказал М.ПЕТРОСЯН, добавив, что из-за специфического расположения храма при потопе вследствие сильного дождя он может быть уничтожен.

Сегодня в ходе праздника прошла литургия в церкви Сурб-Ншан, освящение Католикосом всех армян хачкаров (поминальных крестов) из знаменитого розового туфа, экскурсии по монастырю, народные гуляния.

Приезд в Крым Католикоса всех армян ГАРЕГИНА II вызвал заметное оживление среди верующих армян. ГАРЕГИН II раздал многим, кто пришел сегодня на праздник монастыря Сурб-Хач, крестики на цепочках, привезенные им из Армении.

Справка УНИАН. Основание монастыря и устройство в нем Епархиального престола Армянской Апостольской Церкви относится к середине XIV века. Комплекс строений монастыря включает церковь Сурб-Ншан (св. Знамения), трапезную монастыря, кельи (братский корпус), лестницы в монастырском саду, фонтаны.

По данным армян, монастырь Сурб-Хач - единственный сохранившийся монастырский комплекс Армянской Апостольской Церкви XIV-XIX века на территории Украины.