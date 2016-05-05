В Украине стартовал весенний призыв

Такие сроки определены в указе президента Украины от 29 марта 2016 года.

«Определить на 2016 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу: 5 мая - 30 июня; октябрь – ноябрь», - говорится в указе.

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В документе также отмечается, что на срочную военную службу призываются пригодные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправки в воинские части исполнилось 20 лет, и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению Кабинета министров в мае - июне 2016 года в Вооруженные Силы и другие воинские формирования для прохождения срочной военной службы будет отправлено 16 тыс. 615 человек. Из них в ВСУ - 8 тыс. 15 чел., Национальную гвардию - 4 тыс. чел.; Государственную пограничную службу - 4 тыс. чел.; Государственную специальную службу транспорта - 600 чел.