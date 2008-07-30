Министерство: если цена на хлеб вырастет, то не из-за зерна
00:03, 30 июля 2008Общество
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Аргументы замминистра
Министерство аграрной политики на сегодняшний день не видит оснований для повышения цены на хлеб.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра Сергей МЕЛЬНИК.
«Что касается цены на хлеб, если говорить по тому валу (зерна – УНИАН), который мы имеем, мы на сегодняшний день оснований не видим, что она должна вырасти в зависимости от цены зерна», - сказал он.
При этом С.МЕЛЬНИК отметил, что цена на хлеб зависит не только от зерна, но и от стоимости ряда других вещей, в частности электроэнергии, зарплаты и пр. «Сегодня говорить, что фактором может быть зерно, – оснований мы не видим», - отметил он.
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