Министерство: если цена на хлеб вырастет, то не из-за зерна

Министерство аграрной политики на сегодняшний день не видит оснований для повышения цены на хлеб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра Сергей МЕЛЬНИК.

«Что касается цены на хлеб, если говорить по тому валу (зерна – УНИАН), который мы имеем, мы на сегодняшний день оснований не видим, что она должна вырасти в зависимости от цены зерна», - сказал он.

При этом С.МЕЛЬНИК отметил, что цена на хлеб зависит не только от зерна, но и от стоимости ряда других вещей, в частности электроэнергии, зарплаты и пр. «Сегодня говорить, что фактором может быть зерно, – оснований мы не видим», - отметил он.