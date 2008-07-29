Из-за паводка остановлена работа пункта на украинско-румынской границе
09:52, 29 июля 2008Общество
935 0
В аварийном состоянии ж/д полотно
На украинско-румынской государственной границе учитывая рост уровня воды в реке Тиса временно прекращена работа пункта пропуска Сигету Мармацией – Солотвино.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию посольства Украины в Румынии, касающуюся последствий наводнения в приграничных с Украиной регионах Румынии.
В частности, в аварийном состоянии находится железнодорожное полотно на участке между населенными пунктами Викшаны (таможенный пост на границе с Украиной) и Сучавой.
Посольство Украины в Румынии продолжает отслеживать экологическую ситуацию в приграничных с Украиной регионах Румынии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter