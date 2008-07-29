В западных областях остаются без света 97 населенных пунктов
09:17, 29 июля 2008Общество
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Наибольше - в Ивано-Франковской обл.
В западных областях Украины остаются обесточенными из-за непогоды 97 населенных пунктов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения в Ивано-Франковской 73 н.п., в Черновицкой - 12 н.п., во Львовской - 9 н.п. и в Закарпатской - 3 н.п.
В работах по возобновлению электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.
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