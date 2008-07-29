В западных областях остаются без света 97 населенных пунктов

В западных областях Украины остаются обесточенными из-за непогоды 97 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения в Ивано-Франковской 73 н.п., в Черновицкой - 12 н.п., во Львовской - 9 н.п. и в Закарпатской - 3 н.п.

В работах по возобновлению электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.