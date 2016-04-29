Организаторы "Евровидения" извинились за иллюстрацию запрета флагов конкретными примерами

Соответствующее заявление обнародовано на официальной странице Европейского вещательного союза в Facebook.

"Организаторы понимают и признают чувствительность представления набора флагов организаций и территорий, каждая из которых имеет очень разную природу. Организаторы приносят извинения всем, кто чувствует себя оскорбленным этим списком", - сказано в нем.

ЕВС обратился к концертному залу Stockholm Globe Arena и агентству по продаже билетов AXS с просьбой немедленно удалить документ, который включает в себя примеры флагов, а также опубликовать вместо него официальный документ, без таковых примеров.

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Отметим, что на данный момент, несмотря на этот призыв, документ по-прежнему доступен на сайте Stockholm Globe Arena с указанием списка запрещенных флагов.

Среди таковых значатся флаги Косово, Нагорного Карабаха, Страны Басков, Палестины, Крыма, "ДНР", Северного Кипра, Приднестровья, а также национальный флаг крымских татар. Особо подчеркивается запрет на флаг "Исламского государства".

В формальной части сообщения речь идет о запрете, в частности, на региональные флаги, флаги спорных территорий, флаги коммерческого содержания, флаги с оскорбительным или дискриминационным содержанием, а также флаги с надписями не на английском языке.

При этом, помимо флагов стран-участниц и других стран-членов ООН, зрителям разрешены "радужные флаги" (являющиеся символом ЛГБТ-сообщества).

Отмечается, что запрещенные флаги (баннеры) у зрителей будут отбирать без возвращения, а самих зрителей могут удалять с концерта.

Решение, в частности, вызвало дискуссию в Украине, поскольку на "Евровидении-2016" ее будет представлять крымская татарка Джамала с песней "1944" о депортации этого народа из Крыма.

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