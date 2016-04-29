Украинские хакеры взломали популярный пропагандистский сайт террористов (видео)

Сейчас на ресурсе боевиков есть видео, на котором запечатлен неизвестный в маске.

Террористическому сайта https://t.co/1gw90UtVuL THE END, смотрите наше видеообращение на сайте. — Flame Falcons (@16FF255) April 29, 2016

"Если вы смотрите это видео, значит, мы очистили информационное пространство от очередного сайта российских террористов", - говорится в видеообращении.

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Кроме того, обращаясь к террористам, неизвестный в видео утверждает, что сегодня была изъята вся закрытая информация с этого ресурса, а данные администраторов и пользователей переданы волонтерам и украинским спецслужбам.

Также они обратились к украинскому обществу с призывом консолидировать усилия против российской агрессии.