Украинские хакеры взломали популярный пропагандистский сайт террористов (видео)

12:01, 29 апреля 2016
Общество
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Украинские хакеры Flame Falcons и Trinity взломали сайт с пропагандой террористов "ДНР/ЛНР" "Анна-Ньюс".

хакеры / Скриншот

Сейчас на ресурсе боевиков есть видео, на котором запечатлен неизвестный в маске.

"Если вы смотрите это видео, значит, мы очистили информационное пространство от очередного сайта российских террористов", - говорится в видеообращении.

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Кроме того, обращаясь к террористам, неизвестный в видео утверждает, что сегодня была изъята вся закрытая информация с этого ресурса, а данные администраторов и пользователей переданы волонтерам и украинским спецслужбам.

Также они обратились к украинскому обществу с призывом консолидировать усилия против российской агрессии.

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