В Кировограде патрульные полицейские присягнули на верность Украине

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония принесения присяги состоялась на площади перед театром.

Участие в мероприятии приняли начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков и представители местной власти.

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И.о. начальника патрульной полиции Кировограда Антон Цюцюра сообщил, что в составе новой полиции всего 238 человек, из которых 44 девушки. Также среди новых патрульных 37 участников антитеррористической операции.

Ежедневно на улицы города будет выходить патрулировать одна рота служащих в составе 60 человек.

Городские власти передали в подарок новым полицейским 5 велосипедов для использования во время патрулирования.