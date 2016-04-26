Мосийчук отказался принимать от прокурора обвинительный акт и материалы уголовного производства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил в комментарии журналистам, выйдя из ГПУ.

“Мне пытались вручить обвинительный акт, копию материалов дела и реестр материалов дела. Я написал заявление, его получил господин Наливайко (прокурор), что в связи с болезнью моего защитника и нарушением моих прав на защиту в ходе следствия я отказываюсь получать. Кроме того, я подчеркиваю, что во время следствия были нарушены мои права как подозреваемого на защиту. Мне отказывали в допросе”, - сказал парламентарий.

По мнению Мосийчука, ГПУ передаст уголовное производство в отношении него в суд.

“Я доволен тем, что оно будет передано в суд, тем, что я буду иметь возможность доказать свою невиновность”, - отметил депутат.

На вопрос журналистов, ознакомился ли он с обвинительным актом, Мосийчук ответил отрицательно.

“Я думаю, что сейчас будут пытаться подбросить этот обвинительный акт моему защитнику... И передать его в суд завтра или послезавтра”, - сказал парламентарий.

По мнению Мосийчука, в ближайшие месяц-два после начала процесса производство в отношении него будет закрыто из-за недоказанности инкриминируемых преступлений.

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Депутат отметил, что имеет все основания для того, чтобы так утверждать, и все доказательства невиновности.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в совершении ряда преступлений. В тот день на заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги. Через некоторое время депутата задержали в здании парламента.

В настоящее время Мосийчук освобожден из-под стражи, поскольку срок соответствующей меры пресечения истек.

22 апреля в Генпрокуратуре сообщили, что на 26 апреля вызвали Мосийчука и его адвокатов для вручения копии обвинительного акта и материалов досудебного расследования.

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В ведомстве проинформировали об окончании досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Мосийчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие по отношению к должностному лицу или гражданину, который выполняет гражданский долг), ч. 1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 350, ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.