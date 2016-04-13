Суд снова перенес заседание по избранию меры пресечения Мосийчуку

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Заседание перенесли из-за того, что не явился сам Мосийчук и его адвокат. Адвокат - на больничном, а Мосийчук накануне сообщил суду, что он в это время будет участвовать в заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и будет там докладывать о незаконной добыче янтаря... В суде попросили Мосийчука и адвокатов доказать, что они отсутствовали по уважительным причинам. Следующее заседание состоится 20 мая", - сообщил корреспондент телеканала.

Напомним, 11 марта Печерский райсуд вернул в Генпрокуратуру ходатайство об изменении ранее избранной Мосийчуку меры пресечения.

17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению ГПУ дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции. В тот день на заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения за деньги при содействии Мосийчука определенных деловых вопросов. Через некоторое время депутата задержали в здании парламента.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которого закончился 15 ноября. Вместе с тем в Генпрокуратуре настаивают на содержании Мосийчука под стражей. Печерский райсуд уже несколько раз переносил рассмотрение представления ГПУ на избрание Мосийчуку меры пресечения.

В свою очередь Высший административный суд 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к ВР о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. В ноябре же это решение ВАСУ было обжаловано в Верховном суде, но тот пока свой вердикт не вынес.