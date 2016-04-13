Суд снова перенес заседание по избранию меры пресечения Мосийчуку
Печерский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения для народного депутата Игоря Мосийчука на 20 мая.
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
"Заседание перенесли из-за того, что не явился сам Мосийчук и его адвокат. Адвокат - на больничном, а Мосийчук накануне сообщил суду, что он в это время будет участвовать в заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и будет там докладывать о незаконной добыче янтаря... В суде попросили Мосийчука и адвокатов доказать, что они отсутствовали по уважительным причинам. Следующее заседание состоится 20 мая", - сообщил корреспондент телеканала.
Напомним, 11 марта Печерский райсуд вернул в Генпрокуратуру ходатайство об изменении ранее избранной Мосийчуку меры пресечения.
17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению ГПУ дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции. В тот день на заседании ВР было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения за деньги при содействии Мосийчука определенных деловых вопросов. Через некоторое время депутата задержали в здании парламента.
18 сентября Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которого закончился 15 ноября. Вместе с тем в Генпрокуратуре настаивают на содержании Мосийчука под стражей. Печерский райсуд уже несколько раз переносил рассмотрение представления ГПУ на избрание Мосийчуку меры пресечения.
В свою очередь Высший административный суд 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к ВР о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. В ноябре же это решение ВАСУ было обжаловано в Верховном суде, но тот пока свой вердикт не вынес.