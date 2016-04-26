На Харьковщине могут заочно осудить чиновника ОГА, получившего убежище в России

15:51, 26 апреля 2016
Общество
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Прокуратура Харьковской области инициирована процедуру заочного осуждения экс-чиновника областной администрации.

mediaport.ua

Как сообщает АТН, в прокураторе инициировали процедуру заочного осуждения в отношении экс-директора департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Романа Гривы.

Отмечается, что чиновник получил политическое убежище в России, в связи с чем прокуратура Харьковской области обратилась в суд с ходатайством о проведении заочного судопроизводства в отношении подозреваемого.

Суд должен убедиться, что подозреваемый не находится на территории страны и не является добровольно в органы досудебного расследования, поэтому его вызывает в суд публично через объявления в СМИ. В течение 10 дней суд примет решение о возможности проведения заочного судопроизводства.

Ранее прокуратура подавала документы на экстрадицию чиновника в Украину.

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