На Харьковщине могут заочно осудить чиновника ОГА, получившего убежище в России

Как сообщает АТН, в прокураторе инициировали процедуру заочного осуждения в отношении экс-директора департамента жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Романа Гривы.

Отмечается, что чиновник получил политическое убежище в России, в связи с чем прокуратура Харьковской области обратилась в суд с ходатайством о проведении заочного судопроизводства в отношении подозреваемого.

Суд должен убедиться, что подозреваемый не находится на территории страны и не является добровольно в органы досудебного расследования, поэтому его вызывает в суд публично через объявления в СМИ. В течение 10 дней суд примет решение о возможности проведения заочного судопроизводства.

Ранее прокуратура подавала документы на экстрадицию чиновника в Украину.