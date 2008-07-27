На юге, востоке и в центре Украины ожидаются сильные ливни

Сегодня до конца суток в южной и восточной части Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях, ночью 28 июля в Крыму, Приазовье и восточных областях местами сильные ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, днем 29 июля в Крыму и восточных областях местами ожидаются грозы.