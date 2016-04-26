В Правом секторе прокомментировали заявление генпрокурора РФ о "попытках движения совершить переворот в России"
Пресс-секретарь Правого Сектора Артем Скоропадский отреагировал на заявление генпрокурора РФ Юрия Чайки, в котором он обвинил участников движения в попытке совершить переворот в России.
Чайка рассказывал, что участники движения пытались устроить госпереворот в РФ с помощью пабликов в соцсети Вконтаке, доступ к которым вскоре был заблокированы, пишет Эхо Москвы.
Скоропадский сказал, что и без заявления Чайки все страницы и сайты, связанные с Правым сектором, в России давно заблокированы.
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«Что они там еще блокируют, я не знаю» – добавил Скоропадский
Как известно, Правый Сектор в России признан экстремистской организацией и запрещен Верховным судом.
Как сообщал УНИАН, Чайка выступит с докладом, в котором рассказывается о том, как "сторонники украинского "Правого сектора" пытались организовать массовые беспорядки для совершения госпереворота в России".