Генпрокурор России рассказал о "попытках "Правого сектора" организовать госпереворот в РФ
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что "сторонники украинского "Правого сектора" предпринимали попытки организации массовых беспорядков для совершения госпереворота в России".
Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе российского генпрокурора, сообщает РИА Новости.
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"Заблокирован доступ к страницам в социальной сети "ВКонтакте", посредством которых сторонники украинской националистической группировки "Правый сектор" предпринимали попытки организации массовых беспорядков и несанкционированных публичных акций с целью совершения государственного переворота в Российской Федерации", — говорится в докладе генпрокурора.
Отмечается, что Чайка выступит в Совфеде с докладом, посвященном состоянию правопорядка и законности в РФ в 2015 году, на заседании 27 апреля.