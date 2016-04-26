Генпрокурор России рассказал о "попытках "Правого сектора" организовать госпереворот в РФ

Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе российского генпрокурора, сообщает РИА Новости.

Читайте также"Голливуд нервно курит в стороне": Навальный подсчитал прибыль, которую принес фильм о генпрокуроре Чайке

"Заблокирован доступ к страницам в социальной сети "ВКонтакте", посредством которых сторонники украинской националистической группировки "Правый сектор" предпринимали попытки организации массовых беспорядков и несанкционированных публичных акций с целью совершения государственного переворота в Российской Федерации", — говорится в докладе генпрокурора.

Отмечается, что Чайка выступит в Совфеде с докладом, посвященном состоянию правопорядка и законности в РФ в 2015 году, на заседании 27 апреля.