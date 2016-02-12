Суд оккупанта арестовал четырех задержанных на аннексированном полуострове крымских татар

Как передает Радио Свобода, об этом заявляет Меджлис крымскотатарского народа.

«Сегодня, 12 февраля 2016 года, в Киевском районном суде Симферополя состоялось судебное заседание по делу задержанных 11 февраля крымчан – Эмир-Усеина Куку, Энвера Бекирова, Муслима Алиева и Вадима Сирука. Их обвиняют по части 2 статьи 250.5 Уголовного кодекса Российской Федерации («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»)», – говорится в сообщении.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей до 8 апреля 2016 года.

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В Крыму 11 февраля прошли обыски в домах крымских татар. Были задержаны 12 человек, после допросов большинство отпустили. Позже назначенная российской властью прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что крымское управление ФСБ России задержало четырех человек в рамках уголовного дела по факту деятельности «террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

В Меджлисе крымскотатарского народа эти обыски назвали новой волной репрессий против крымских татар.

Министерство иностранных дел Украины в связи с этим 12 февраля выразило протест и призвало усилить давление на Россию.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.