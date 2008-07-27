В Конотопе заработало такси для людей с ограниченными возможностями
07:43, 27 июля 2008Общество
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Для инвалидов раз в месяц - бесплатно
В городе Конотопе Сумской области начало работать социальное такси для людей с ограниченными физическими возможностями.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конотопского городского совета, отныне инвалид, позвонив по телефону в территориальный центр социального обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан, сможет вызвать микроавтобус со специально оборудованным подъемником и добраться до любой точки города.
Для тех, кто находится в центре на учете, - расценки льготные, инвалиды-колясочники раз в месяц смогут воспользоваться услугами такси бесплатно.
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