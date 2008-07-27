Винницкие налоговики отказались возмещать 54,6 миллиона НДС

Сотрудники Государственной налоговой администрации в Винницкой области за января-июнь отказали в возмещении налога на добавленную стоимость на сумму 54,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе экономического анализа ГНА в Винницкой области.

В соответствии с сообщением, в течение первого полугодия сотрудниками налоговой установлено 102 факта необоснованного заявления на возмещение НДС.

Также по результатам проведенных комплексных мероприятий по противодействию преступности в сфере налогообложения разоблачено 148 преступлений, которые связаны с криминальными уклонениями от налогообложения и нарушениями законодательства, из которых 38 – за уклонение от уплаты налогов, из которых 7 – с суммами ущерба свыше 1 млн. грн.

В ходе расследования уголовных дел в текущем году возмещено 3,8 млн. грн.

Выявлено 67 фиктивных фирм, два «конвертационных» центра.