Шандра: сейчас сосредоточились на том, чтобы спасать людей

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир ШАНДРА в ближайшее время из Ивано-Франковской области отправиться во Львовскую область, где побывает в пострадавших от стихии районах.

Как передает корреспондент УНИАН, планируется, что сначала В.ШАДРА прибудет в райцентр Стрый.

Министр считает, что основная работа в пострадавших от стихии населенных пунктах должна быть сосредоточена на спасении людей. «Сейчас сосредоточились на том, чтобы спасать людей, чтобы не было угрозы их жизни», - сказал министр. По его словам, работа штаба и спасателей продолжается круглосуточно. Он выразил благодарность всем службам, военным за работу, за «колоссальную самоотдачу».

Министр также сообщил, что на Прикарпатье прибыли сводные отряды МЧС Ривненской, Тернопольской, Волынской и Хмельницкой областей, которые работают в отведенных районах области.

По словам В.ШАНДРЫ, на Прикарпатье пострадали практически все районы «в той или иной степени». Он сообщил, что на Прикарпатье спасатели отселяли и людей, и животных. Сейчас в области работают три вертолета на спасательных работах, а также осуществляют облет-разведку и при необходимости туда направляются дополнительные силы.