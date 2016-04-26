В зоне АТО задержали депутата горсовета за взятку в 20 тысяч долларов сотруднику СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, депутат принес 20 тыс. долларов сотруднику Службы безопасности за содействие в закрытии уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление или сбыт подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали депутата в Краматорске в автомобиле при попытке передать деньги сотруднику спецслужбы, который сообщил коллегам о "предложении".

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля Генеральная прокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве в отношении двух бывших сотрудников одного из областных управлений Службы безопасности Украины и следственного органа внутренних дел, которые обвиняются в получении взятки в 1,7 миллиона гривен.