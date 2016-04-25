Генпрокуратура обвиняет двух экс-сотрудников СБУ и МВД в получении взятки в 1,7 миллиона

Об этом сообщает в пресс-службе ГПУ.

Отмечается, что досудебным расследованием, которое проводили следователи СБУ, доказано, что указанные лица в августе 2015 года за взятку в сумме свыше 1,7 миллиона гривень пытались вернуть владелице изъятые в другом уголовном производстве медицинские препараты и обещали принять меры относительно непривлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

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Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Обвиняемым избрана мера пресечения и наложен арест на имущество.