Порошенко, Гройсман и Парубий возложили цветы к мемориальному кургану "Героям Чернобыля"

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Андрей Парубий приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориальному кургану «Героям Чернобыля» и памятному знаку «Воинам Чернобыля» по случаю 30-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в Киеве.

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Как передает корреспондент УНИАН, также в церемонии возложения цветов принял участие городской голова столицы Виталий Кличко, члены правительства, представители религиозных конфессий, общественные деятели.

Глава государства после церемонии пообщался с присутствующими чернобыльцами по поводу их проблем и пожеланий.

Как известно, 26 апреля 2016 года исполняется 30 лет со дня самой масштабной техногенной катастрофы за все время использования атомной энергетики - аварии на Чернобыльской атомной электростанции.