Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о Дне крещения Киевской Руси-Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, в соответствии с указом, устанавливается День крещения Киевской Руси-Украины, который будет отмечаться ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси.

Решение принято, учитывая значение православных традиций в истории и развитии украинского общества, в поддержку инициативы Национального совета по вопросам культуры и духовности, Украинского фонда культуры, Украинской православной церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви, общественности.