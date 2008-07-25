Ющенко подписал указ о Дне крещения Киевской Руси-Украины
09:55, 25 июля 2008Общество
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И будет праздник
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о Дне крещения Киевской Руси-Украины.
Как сообщает пресс-служба Президента, в соответствии с указом, устанавливается День крещения Киевской Руси-Украины, который будет отмечаться ежегодно 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси.
Решение принято, учитывая значение православных традиций в истории и развитии украинского общества, в поддержку инициативы Национального совета по вопросам культуры и духовности, Украинского фонда культуры, Украинской православной церкви, Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви, общественности.
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