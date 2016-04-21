Под Киевсоветом неизвестные в камуфляже избили депутатов - нардеп (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ильенко сообщил на заседании парламента.

Читайте такжеСМИ рассказали, как Луценко готовится возглавить генпрокуратуру и что будет с БПП после его ухода

Он заявил, что в Киевском городском совете произошло "абсолютно позорное событие - на депутатов Киевского городского совета от ВО "Свобода" напали неизвестные люди - титушки, которые были вооружены спецсредствами".

По его словам, они нанесли депутатам "многочисленные телесные повреждения".

"Призываем руководство правоохранительных органов, прежде всего министра внутренних дел, немедленно выехать туда и разобраться в этой вопиющей ситуации. Потому что это уже напоминает какой-то реванш режима Януковича", - заявил Ильенко.

"Неизвестные "зеленые человечки" сначала затянули депутата Киевсовета Владимира Назаренко - добровольца - бойца батальона "Киевская Русь", в автобус, затем устроили драку с другими свободовцами. Пока не установлено что это за подразделение. Представляться они отказываются. Отвечают русскими ругательствами", - написал в своем Facebook депутат Киевоблсовета Александр Аронец.

Как сообщает "Левый берег", травму головы получил депутат Олег Гелевей, травмированы также Владимир Назаренко и Михаил Будилов.

В свою очередь председатель фракции "Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк уточнил, что конфликт возник, когда депутаты-"свободовцы" пытались узнать, какую организацию представляют неизвестные люди в зеленой форме без опознавательных знаков, которые находятся на первом этаже Киевсовета.

"Указанные лица в полном обмундировании, со спецсредствами, но без опознавательных знаков прибыли на автобусах "Киевпастранса". На требование представиться отказали, зато жестоко избили наших депутатов (Сиротюк говорит еще об избиении Владимира Бохняка и Прохора Антоненко - ред.). Мы вызвали следственно-оперативную группу, но полиция и Нацгвардия просто не действуют. По некоторым данным, эти "титушки в форме" - сотрудники охранной фирмы", - сообщил Сиротюк.

Позже здание Киевсовета окружили представители полиции и Нацгвардии.

Неизвестные люди в зеленой форме начали проходить к автобусам и маршруткам, которые стояли во внутреннем дворе Киевсовета. Митингующие и депутаты от "Свободы" заблокировали их выезд, начали бросать камнями в автобусы и разбили несколько окон. Позже они вызвали полицию и согласились разблокировать автобусы, если правоохранители заберут неизвестных в автозаки.

Впоследствии митингующие сделали коридор для прохода неизвестных лиц в зеленой форме, которые начали проходить к трем милицейским автобусам.

Как сообщал УНИАН, сегодня под Киевсоветом предприниматели требуют разрешить торговать алкоголем в МАФах.