Шандра осмотрит последствия стихийного бедствия на западе Украины

В Ивано-Франковской области в период с 23 по 25 июля на территории Богородчанского, Верховинского, Долинского, Косовского, Коломыйского, Надвирнянского, Снятинского, Рожнятивского, Тлумацкого районов и Яремчанского городского совета сильные ливневые дожди привели к резкому подъему уровней воды в горных реках бассейнов Прута и Днестра.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, подтоплено 980 хозяйственных сооружений и 863 жилых дома, из которых отселены около 300 человек, 34,8 га сельскохозяйственных угодий, размыто 7920 м берегов и берегоукреплений рек.

В районах на отдельных участках размыто и подтоплено 29 км автодорог местного значения, повреждено и подмыто 24 автомобильных и 30 пешеходных мостов.

Из-за заилености воды не работают водозаборные станции городов Калуш и Надворная.

Без электроснабжения остались 43 населенных пункта, в 10 районах области без телефонной связи остались 96 населенных пунктов.

Для предоставления помощи населению и в восстановительных работах задействованы 145 человек и 59 единиц техники аварийно-ремонтных бригад учреждений и ведомств (ОАО "Прикарпатьеоблэнерго", службы автомобильных дорог, облводхоза, коммунальных служб), в том числе от МЧС 75 человек и 25 единиц техники подразделений Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МЧС Игорь КРОЛЬ, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА отбывал в Ивано-Франковскую область. Он посетит наиболее пострадавшие от стихии населенные пункты.

*** Во Львовской области в течение 24 и 25 июля наблюдались сильные ливни, в результате чего больше всего пострадали Старосамборский и Сколевский районы.

В Старосамборском районе в результате подъема уровней воды в городе Мшанка подтоплены жилые дома в трех селах: с.Бабино, Головецкое, Стрелки. Село Княжполь осталось без сообщения в результате разлива реки Вырва.

В Сколевском районе вчера в 22.00 сошли селево-грязевые потоки на трассу государственного сообщения "Киев-Чоп", в результате чего прекращено движение автомобильного транспорта на участке Стрый - Нижние Ворота.

В районе с. Орявчик селевым потоком смыт легковой автомобиль, в котором находились женщина и ребенок. Они спасены.

В 2.30 в районе станции Демня Сколевского района в результате падения дерева на пути сошел с рельс электровоз и один вагон (с картоном) товарного поезда №2142 из 55 вагонов (следовал в направлении Львова), который блокировал сообщение в оба направления: на Ужгород и из него. Погибших и травмированных нет. На место происшествия направлены два обновительных поезда и аварийные бригады Львовской железной дороги. Сегодня в 5.45 электровоз и вагон поставлены на рельсы и возобновлено движение поездов.

Для проведения безотлагательных аварийно-спасательных работ привлечены всего 73 человека, 19 единиц техники, из них от МЧС - 62 человека и 14 единиц техники.

*** В Закарпатской области в период с 23 по 25 июля на территории Раховского района сильные ливневые дожди привели к резкому подъему уровня воды в реке Черная Тисса.

Подтоплено 67 жилых домов, размыто 1150 м берегоукреплений рек. На отдельных участках размыто и подтоплено 29 км автодорог местного значения, повреждены и разрушены автомобильный мост и 24 деревянных мостика.

На 173-ом км автодороги регионального значения Мукачево-Рогатин между городом Рахов и селом Билин повреждено дорожное полотно длиной около 25 м, шириной 4 м, высотой 3 м. Движение автотранспорта на данном участке, автодороги функционирует в одностороннем движением.

Сегодня в 1.30 в селе Лазищина произошел сдвиг почвы с деревьями в реку Лазищина, в результате чего изменено течение русла на автодорогу регионального значения Мукачево-Рогатин между пгт Ясиня и селом Лазищина, подтоплено около 300 м дорожного полотна, высота уровня воды на автодороге – около 0,5 м. Под угрозой подтопления около 10 жилых домов.

В 1.50 в результате выхода воды из русла реки Черная Тисса возле села Костылевка урочище Клифа подтоплено автодорогу регионального значения Мукачево-Рогатин (река протекает вдоль дороги).

*** В Черновицкой области в период с 23 по 25 июля на территории Путильского, Сокирянского, Кицманского и Выжницкого районов в результате сильных ливней подтоплено 169 приусадебных участков и 120 частных дворов, размыто покрытие автомобильных дорог местного значения длиной 700 м.

В сельскохозяйственных предприятиях Хотинского и Сторожинецкого районов градом и порывистым ветром уничтожено 289 га сельскохозяйственных культур.

*** В Ривненской области вечером 23 июля в селах Красносилье, Малиновка, Садовое, Андрусив, и территории Русивельского и Сынивского сельских советов Гощанского района в результате сильных порывов ветра и грозовых дождей были повреждены кровли 12 жилых домов, 16 хозяйственных сооружений, 2 сельских общеобразовательных школ, библиотеки и клуба. В агрофирмах района повреждены кровли производственных и хозяйственных помещений общей площадью 800 кв. м, разрушено 120 м кирпичного ограждения.

*** В Хмельницкой области 23 июля в селах Ганополь, Б.Скнит, М.Скит, Ривки, Соснивка, Хоняков, Понора и Нараевка Славутского района сильным дождем с грозой и порывами ветра 25-30 м/с были частично повреждены линии электропередач, электросвязи, свалены отдельные деревья, из зданий социальной сферы и индивидуальных жилых домов сорвано около 2 тысяч листов шифера. Частично повреждены стекла оконных рам. Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествий для проведения безотлагательных аварийно-спасательных работ круглосуточно работают подразделения МЧС, бригады облэнерго, службы автомобильных дорог, бригады жилищно-коммунальных хозяйств.