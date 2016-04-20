Европейское исследование выявило, что в Украине одни из самых низких цен на лекарства в мире

Как сообщает РБК-Украина, итоги исследования опубликованы на сайте "Medicamentalia", на котором представлено сравнение цен на 14 основных лекарств в 61 стране мира. Исследования финансировались Европейским центром журналистики и Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Согласно данным исследования, в Украине – самые низкие цены практически на все лекарства, даже по сравнению с Молдовой и Россией. Для сравнения использовалась средневзвешенная цена на ряд препаратов в отдельной стране и сопоставлялась с общей референтной ценой. Так, например. средневзвешенная цена антибиотика амоксициллина в России превышает реферетную цену в 4,9 раза, в Италии почти 8,8 раза, а в Германии – в 25,6 раза. В Украине, антибиотик амоксициллин продается по ценам на 10% ниже, чем в России, вдвое ниже, чем в Италии и в шесть раз ниже, чем в Германии.

Средневзвешенная цена атенолола (применяется при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы) в Украине в полтора раза ниже, чем в Молдове и в пять раз ниже, чем в Бельгии.

Также исследователи установили, что в Украине более низкие цены, в частности, на ципрофлоксацин, диазепам, диклофенак, глибенкламид, антибиотик цефтриаксон.

Исключением стали только каптоприл, который в Украине дороже, чем в Молдове и России, но дешевле, чем в странах ЕС, антибактериальное средство ко-тримоксазол, которое можно приобрести дешевле в Испании, и омепразол, который продается дороже, чем в России, но, тем не менее, дешевле, чем в странах ЕС.

Для сравнения цен исследователи из Civio Foundation использовали и существенно расширили базу данных, разработанную некоммерческой организацией Health Action International (http://haiweb.org/), которая занимается развитием систем общественного здравоохранения по всему миру.

В базе данных содержится информация о ценах на эти лекарственные средства за период с 2001 по 2015 год, с учетом инфляции и разницы курсов валют. В общей сложности исследователи и журналисты заполнили данными почти 60 тысяч ячеек.

С целью удобной и корректной визуализации данных, исследователи вывели формулы, одна из которых сводит данные к т.н. средневзвешенной цене (Median Price reference).

Второй показатель, который проанализировали исследователи – это ценовая доступность лекарств. Т.е. время, которое необходимо проработать гражданину каждой страны, чтобы приобрести тот или иной препарат. В этом случае цены на лекарства сравнивались с зарплатой самого низкооплачиваемого государственного служащего после уплаты налогов за соответствующие периоды.

В обоих случаях в качестве цены на конкретное лекарство была использована цена на генерик (непатентованный лекарственный препарат, являющийся воспроизведением оригинального препарата, на активный фармацевтический ингредиент (АФИ) которого истек срок патентной защиты; может выпускаться любой фармацевтической компанией как под международным непатентованным наименованием, так и под коммерческим (торговым) названием). При этом итоговые данные сравнивались в двух системах координат: коммерческий рынок лекарств (прямые покупки лекарств в аптеках) и рынок с учетом реимбурсации стоимости лекарств со стороны государства или страховых компаний.

Общий вывод, который можно сделать из данного глобального исследования, заключается в том, что в Украине цены на жизненно важные лекарства существенно ниже, чем в постсоветских странах и тем более странах Европейского союза, но их доступность для населения ниже, чем в странах Европы в связи общем низким уровнем доходов украинцев.