Аккордеониста Игоря Завадского приговорили к 13 годам за развращение несовершеннолетних

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор сегодня огласил судья Подольского райсуда Василий Бородий.

“Суд доказал вину Завадского и приговаривает его к 13 годам лишения свободы”, - отмечается в приговоре.

В то же время, суд приговорил администратора Завадского к 7 годам заключения, а водителя аккордеониста к 3 годам ограничения свободы.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2012 года в Киеве сотрудники милиции задержали Завадского и еще двух мужчин в рамках расследования дела, возбужденного по статье 156 Уголовного кодекса (развращение несовершеннолетних).

Завадскому инкриминировались 11 эпизодов растления несовершеннолетних и один эпизод изнасилования.

11 декабря того же года Подольский райсуд Киева начал рассмотрение по существу уголовного дела о развращении несовершеннолетних.

Весь судебный процесс велся в закрытом режиме.