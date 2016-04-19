ФСБ обыскала квартиру и допросила крымского журналиста, подозреваемого в "призывах к экстремизму"

Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на главу Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник.

Со слов жены журналиста Скрипник сообщила, что обыск сотрудники ФСБ России начали около 6 утра и проводили его 5 часов. Они изъяли у Семены компьютер и флеш-карту, а затем увезли журналиста с собой на допрос.

"Во время обыска Семене стало плохо, он гипертоник. Следователи вели себя в целом корректно и разрешили выпить таблетку. Но, напоминаю, что законодательство предусматривает обыск в такое время суток только в крайних случаях", - сказала Скрипник.

По ее словам, обыски также проводились у журналистов Леньяры Абибуллаевой и Русланы Люмановой. При этом неизвестно, какой у них процессуальный статус, так как пока дело возбуждено только в отношении Семены.

В свою очередь агентство "Крыминформ" и "Российская газета" со ссылкой на собственные источники утверждают, что обыски проводились сразу по семи адресам, один из которых – в Севастополе, а еще один – в Ялте.

Официально эта информация не подтверждена.

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Напомним, сегодня утром так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская сообщила, что местное управление ФСБ возбудило дело в отношении журналиста проекта "Крым.Реалии". Его подозревают в публичных призывах к экстремистским действиям по нарушению территориальной целостности России из-за публикации о блокаде полуострова, якобы содержащей высказывания такого рода.

Поклонская не уточнила имя журналиста, против которого возбуждено дело. Однако вскоре другой журналист, Олег Крючков, сообщил, что, по его данным, речь идет о Николае Семене.

"Новая газета" также привела комментарий главного редактора "Крым.Реалии" Владимира Притулы, который заявил, что Семена покинул проект еще летом 2014 года. Он добавил, что не понимает, о какой статье идет речь, поскольку ни одна статья о блокаде Крыма не была написана Семеной.

Проект "Крым.Реалии" представляет собой крымское отделение украинского филиала "Радио Свобода". В московском бюро "Радио Свобода" заявляют, что Семена сейчас уже находится на пенсии.

Семена ранее также работал на украинские издания "День" и "Зеркало недели" и был корреспондентом московской газеты "Известия".