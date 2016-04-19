ФСБ обыскала квартиру и допросила крымского журналиста, подозреваемого в "призывах к экстремизму"
Сотрудники Федеральной службы безопасности России в оккупированном ею Крыму сегодня провели обыск в квартире крымского журналиста Николая Семены и увезли его на допрос.
Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на главу Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник.
Со слов жены журналиста Скрипник сообщила, что обыск сотрудники ФСБ России начали около 6 утра и проводили его 5 часов. Они изъяли у Семены компьютер и флеш-карту, а затем увезли журналиста с собой на допрос.
"Во время обыска Семене стало плохо, он гипертоник. Следователи вели себя в целом корректно и разрешили выпить таблетку. Но, напоминаю, что законодательство предусматривает обыск в такое время суток только в крайних случаях", - сказала Скрипник.
По ее словам, обыски также проводились у журналистов Леньяры Абибуллаевой и Русланы Люмановой. При этом неизвестно, какой у них процессуальный статус, так как пока дело возбуждено только в отношении Семены.
В свою очередь агентство "Крыминформ" и "Российская газета" со ссылкой на собственные источники утверждают, что обыски проводились сразу по семи адресам, один из которых – в Севастополе, а еще один – в Ялте.
Официально эта информация не подтверждена.
Читайте такжеВ Совете Европы настаивают на постоянном мониторинге ситуации с правами человека в Крыму - доклад
Напомним, сегодня утром так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская сообщила, что местное управление ФСБ возбудило дело в отношении журналиста проекта "Крым.Реалии". Его подозревают в публичных призывах к экстремистским действиям по нарушению территориальной целостности России из-за публикации о блокаде полуострова, якобы содержащей высказывания такого рода.
Поклонская не уточнила имя журналиста, против которого возбуждено дело. Однако вскоре другой журналист, Олег Крючков, сообщил, что, по его данным, речь идет о Николае Семене.
"Новая газета" также привела комментарий главного редактора "Крым.Реалии" Владимира Притулы, который заявил, что Семена покинул проект еще летом 2014 года. Он добавил, что не понимает, о какой статье идет речь, поскольку ни одна статья о блокаде Крыма не была написана Семеной.
Проект "Крым.Реалии" представляет собой крымское отделение украинского филиала "Радио Свобода". В московском бюро "Радио Свобода" заявляют, что Семена сейчас уже находится на пенсии.
Семена ранее также работал на украинские издания "День" и "Зеркало недели" и был корреспондентом московской газеты "Известия".