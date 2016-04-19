В оккупированном Крыму журналисту грозит 5 лет за статью с "призывами к экстремизму"

Об этом сообщает ТАСС.

"В отношении журналиста издания возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 280.1 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета - УНИАН). Данным журналистом была подготовлена и опубликована статья, в которой приводятся высказывания, направленные на нарушение территориальной целостности РФ, что не позволительно ни журналистам, ни кому-либо другому".

Санкция указанной статьи российского законодательства предусматривает наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Имя подозреваемого при этом не называются. Известно, что его публикация была посвящена "блокаде" Крыма украинскими активистами. По словам прокурора, подобные журналистские материалы в Крыму расценивают как оправдание терроризма.

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"Фактически они оправдывают действия экстремистов и террористов. Мы не позволим совершать преступления в отношении граждан Российской Федерации и России в целом. Статус журналиста обязывает соблюдать требования законодательства", - считает Поклонская.

Уголовное дело возбуждено следственными органами Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

"Ход расследования взят на контроль прокуратурой. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для журналиста", - сообщила Поклонская.

В то же время, как передает "Радио Свобода", крымский журналист Олег Крючков сообщает, что речь идет о Николае Семене, в доме которого, как утверждает Крючков, утром 19 апреля силовики провели обыск.

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Руководство "Радио Свобода" проверяет информацию и пока ситуацию не комментирует. Крымские правозащитники сообщили "Крым.Реалии", что также пытаются выяснить подробности.

Николай Семена – крымский журналист, который ранее работал на всеукраинские издания "День" и "Зеркало недели", также является бывшим корреспондентом московского издания "Известия". Сейчас он находится на пенсии.

Накануне Поклонская заявила, что тех, кто не признает итогов крымского "референдума" 2014 года, после которого Россия аннексировала Крым, будут привлекать к уголовной ответственности.

Проект "Крым. Реалии" является крымским региональным подразделением украинской службы "Радио Свобода", он начал работу в марте 2014 года после оккупации полуострова Россией.

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